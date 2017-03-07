Широков: для нынешнего «Ростова» сейчас соперников вообще, похоже, нет

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру «Ростова» в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0).
«Для «Ростова», учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с «Томью» «Ростов» не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.