Матюиди: «ПСЖ» не боится «Барселоны» и собирается играть в свой футбол

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» (8 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече французская команда добилась победы со счётом 4:0.
«Мы никого не боимся и собираемся играть в свой футбол. Разумеется, мы в курсе, насколько хорош Месси, а также вся команда „Барселоны“. Однако мы показали отличную игру дома и хотим это повторить.
«Барселона» — это команда, которой нужно владеть мячом. Когда она перестраивается на игру в три защитника, это означает, что она насыщает среднюю линию, где как раз больше контролирует мяч. Да, так они рискуют, но это оправдывает себя", — цитирует Матюиди официальный сайт УЕФА.