Дешам: эффективность Жиру не зависит от количества игрового времени

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что его не беспокоит низкое количество игрового времени форварда трёхцветных Оливье Жиру в «Арсенале».
«У Оливье и раньше были времена, когда он играл то много, то заметно меньше. Но если Жиру играет, то обязательно забивает. Он всегда выполняет установку тренера и действует эффективно. Как в „Арсенале“, так и в сборной Франции. В больших клубах матчи идут каждые три-четыре дня, поэтому там, как правило, все игроки обоймы получают определённую практику», — сказал Дешам в интервью L'Equipe.
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