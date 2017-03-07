Эмери: так же уверен в «ПСЖ», как и перед первой игрой, и так же уважаю «Барсу»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» (8 марта) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече французская команда добилась победы со счётом 4:0.
«Мы должны быть готовы ко всему: обороняться, атаковать, держаться друг за друга, мириться с доминированием соперника, бросать ему вызов на бой. Нам необходимо побеждать в индивидуальных единоборствах и в командных действиях. Так мы хотим отстоять преимущество, добытое в Париже.
Я так же уверен в своей команде, как и перед первым матчем. И всё так же уважаю „Барселону“. Думаем лишь о том, как бы нам сыграть на том же уровне, что и в первом поединке. Не думая о конечном результате. Конечно, мы ощущаем давление. К тому же завтра трибуны будут за „Барселону“. Мы же должны оставаться верными своей игровой философии.
Любой соперник „Барселоны“ должен быть готов к тому, что способны показывать её футболисты в плане индивидуальной игры. Наша моральная готовность должна быть на высоте. Мои футболисты должны трудиться изо всех сил в каждом единоборстве. Затем надо заставлять работать и наших соперников», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.