Футболистов сборных США обяжут слушать национальный гимн стоя

Футболистов и сотрудников сборных команд США обяжут вставать при исполнении национального гимна, сообщает New York Times. Наказание за невыполнение требования будет определяться индивидуально.
«Все члены сборных США должны уважительно относиться к воспроизведению национальных гимнов на любом мероприятии, в котором представлена национальная федерация», — говорится в новом правиле, которое получило неофициальное название «Правило Рапино».
В 2016 году полузащитник Меган Рапино решила не вставать во время исполнения национального гимна США, протестуя против расовой несправедливости в стране.