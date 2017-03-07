Тухель: не могу сказать, кто заменит Ройса, его потеря очень чувствительна

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил, что пока не определился, кто заменит нападающего Марко Ройса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». 27-летний футболист из-за травмы выбыл до начала апреля.
«Не могу сказать, кто завтра заменит Марко Ройса. Пока не решил, какого типа игрок мне нужен на этой позиции. Его потеря очень чувствительна, тут нет никаких сомнений. Он находился в потрясающей форме», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Матч «Боруссия» — «Бенфика» состоится в Дортмунде 8 марта. В первой игре «Боруссия» потерпела поражение со счётом 0:1.