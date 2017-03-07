Алексис Санчес — в стартовом составе «Арсенала» на ответный матч с «Баварией»

«Арсенал» определился со стартовым составом на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». На выезде лондонцы проиграли 1:5.
Форвард Алексис Санчес, который остался в запасе в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3) и появился на поле лишь во втором тайме, сыграет с первых минут.
«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Косельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмси, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Алексис.
Запасные: Чех, Гиббз, Паулиста, Озил, Коклен, Перес, Жиру.
Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария».
Побеждай соперников вместе с Алексисом Санчесом!