Сакки: если «Наполи» хочет победить «Реал», им придётся остановить Модрича

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) между «Наполи» и «Реалом». В первой игре итальянский клуб уступил на выезде со счётом 1:3.
«Всегда есть надежда, и мы должны верить в победу. Ключ к успеху — эмоции, играйте с сердцем и холодной головой. Играть придётся с действующим победителем Лиги чемпионов, это лучшие игроки на свете. Сегодняшний матч — проверка зрелости для „Наполи“.
Если «Наполи» хочет выиграть сегодня, им нужно остановить игроков „Реала“, прежде всего Луку Модрича. Нужен хороший прессинг, чтобы у „Реала“ не было лишнего времени», — сказал Сакки в эфире Mediaset Premium.
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