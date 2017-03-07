Клинсман претендует на пост главного тренера «Байера»

Юлиан Нагельсманн, Дэвид Вагнер и Юрген Клинсман входят в число кандидатов на пост главного тренера «Байера», информирует Bild.
Нагельсманн в данный момент работает наставником «Хоффенхайма», Вагнер возглавляет английский «Хаддерсфилд Таун», а Клинсман минувшей осенью был отправлен в отставку с поста тренера сборной США.
6 марта «Байер» возглавил Тайфун Коркут, сменивший отправленного в отставку Роджера Шмидта. Контракт с 42-летним турецким специалистом рассчитан до конца сезона.
«Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. Команда из Леверкузена также участвует в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Байер» дома проиграл со счётом 2:4 «Атлетико».