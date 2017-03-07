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Витория: дортмундская «Боруссия» — соперник не рядовой

7 марта 2017, вторник. 22:31. Футбол
Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Д (8 марта). Дома «орлы» победили со счётом 1:0.

«Мы выиграли 1:0 и где-то могли сыграть лучше, но во многих аспектах действовали хорошо. „Боруссия“ — соперник не рядовой. У нас случались матчи, в которых мы создавали много моментов, но не побеждали. Бывает и такое.

Сейчас команды знают друг друга лучше. Это повлияет на тактику, равно как и то, что счёт 1:0 в нашу пользу», — цитирует Виторию сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Боруссия Д Руй Витория
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