Губернатор Ростовской области встретился с Бердыевым

7 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с вице-президентом «Ростова» Курбаном Бердыевым. Глава региона поблагодарил 64-летнего специалиста за спортивные успехи донской команды, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
«Благодарю вас за работу, за то, что вы сделали из «Ростова» клуб, который знают, о котором говорят, который любят почитатели футбола», — сказал губернатор.
Голубев и Бердыев обсудили текущую ситуацию в клубе. Также были затронуты некоторые вопросы финансового состояния «Ростова». Губернатор и вице-президент клуба договорились о том, что в ближайшее время на расширенной встрече подробно обсудят дальнейшие перспективы развития «Ростова».