Самарис: «Бенфика» в ответной игре с «Боруссией» Д постарается сотворить историю

Полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» заявил, что его команда постарается прервать серию своих неудач против немецких клубов. Лиссабонская команда ни разу не побеждала в Германии в рамках Лиги чемпионов.
«Не знал, что мы никогда не выигрывали в Германии. Было бы здорово сотворить историю, одержав победу. Мы не будем думать о результате первого матча. Знаем, что соперник очень силён в атаке, и понимаем, что, возможно, нам придётся показать больше, чем в первой встрече. Тогда мы допустили несколько ошибок, которых обычно себе не позволяем», — цитирует Самариса A Bola.
Первая игра закончилась победой «Бенфики» над «Боруссией» со счётом 1:0. Ответный матч пройдёт 8 марта.