Диего Коста: у нас с Конте не было конфликта

Нападающий «Челси» Диего Коста опроверг информацию, согласно которой в январе у него произошёл конфликт с главным тренером синих Антонио Конте.
«Там ничего не было. Случается, что в Англии порой СМИ любят раздувать скандалы. Порой случается и не такое, но я вас уверяю — между нами ничего не было.
Я играю и забиваю, это главное. Все знают, что мои слова имеют куда большее значение, чем что бы там ни было. Конте очень усердно тренирует нас. У него есть характер, так же как и у меня и у остальных, но важно показывать свой характер в интересах команды. Именно это и случилось. Сейчас мы все одно целое», — цитирует Косту ESPN Brasil.