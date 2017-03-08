Рамос догнал Роберто Карлоса по количеству голов за «Реал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Дома мадридцы победили со счётом 3:1.
На 51-й минуте Тони Кроос с углового сделал подачу на ближнюю штангу, где Рауль Альбиоль проиграл борьбу Рамосу, который в высоком прыжке пробил головой в дальний угол.
На исходе часа игры Серхио после навеса с углового пробил головой, а мяч попал в Дриса Мертенса, от которого влетел в сетку.
30-летний Рамос забил 68-й гол за «Реал» и делит лидерство с Роберто Карлосом в списке лучших защитников-голеадоров клуба. Следом идут Фернандо Йерро (67) и Пирри (63).
Видео уже доступно в «Твиттере»: здесь можно увидеть 1-й мяч, а здесь — 2-й.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал». Мадридцы ведут 2:1.