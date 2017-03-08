Роббен догнал Макая и Клюйверта по количеству голов в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен вывел свою команду вперёд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом».
В середине второго тайма Давид Оспина сделал ужасную передачу на ближайших партнёров, и в итоге «Арсенал» потерял мяч. Несколько передач вывели Роббена один на один с голкипером, после чего голландец спокойно пробил в дальний нижний угол.
Роббен забил 29-й гол в ЛЧ, догнав по этому показателю Патрика Клюйверта и Роя Макая. Лишь один голландский футболист забивал в ЛЧ чаще — на счету Руда ван Нистероя 56 голов.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария». Мюнхенцы ведут 4:1.