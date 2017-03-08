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Моуринью раздал автографы болельщикам в Ростове-на-Дону

8 марта 2017, среда. 00:29. Футбол
Самолёт с игроками, тренерами и персоналом «Манчестер Юнайтед» в ночь с 7 на 8 марта приземлился в ростовском аэропорту, сообщает «Блокнот». 9 марта «красные дьяволы» и «Ростов» проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы на стадионе «Олимп-2».

Все футболисты были в тёплых клубных куртках. Игроки не останавливались ни на секунду. Они быстро пробегали вдоль клубного автобуса, заходили в него и занимали свои места. Огромная толпа из тысячи фанатов, собравшаяся встречать своих кумиров, окружила ростовский аэропорт. Некоторые пытались прорваться через полицейское оцепление, но большинство просто скандировали фамилии и имена звёздных игроков.

Единственным, кто подошёл к фанатам, оказался главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Португальский специалист в чёрной куртке с красной эмблемой команды прошёл несколько метров вдоль железного ограждения вместе с охранниками британского клуба и ростовскими правоохранители. С непроницаемым лицом культовый тренер дал автографы буквально обезумевшим болельщикам. Жозе расписывался на майках, мячах и даже на частях тел. Несколько фанатов, получивших заветную роспись, расплакались от счастья. «Он расписался!» — эмоционально кричали стоявшие возле Моуринью болельщики, от избытка чувств добавляя нецензурные слова.

Другая звезда «Юнайтед» швед Златан Ибрагимович лишь помахал ростовчанам рукой. Под бурные аплодисменты автобус с командой отправился в гостиницу. Там его ждали больше сотни человек.

Видео можно посмотреть на YouTube.
Источник: Блокнот Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Жозе Моуринью Болельщики — Футбол
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