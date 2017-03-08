Дубль Рамоса принёс «Реалу» победу в ответном матче с «Наполи»

«Реал» одержал победу над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:3.
На 24-й минуте Марек Гамшик получил мяч перед чужой штрафной и сделал проникающий пас на левый край на Дриса Мертенса, который из-под Пепе здорово пробил под дальнюю штангу и открыл счёт. В начале второй половины игры Серхио Рамос восстановил равенство, переиграв Рауля Альбиоля при подаче с углового, а на 57-й минуте капитан «сливочных» оформил дубль, снова оказавшись самым расторопным после углового удара. Перед финальным свистком Альваро Мората установил окончательный счёт в матче.
«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, «Наполи» покидает турнир.