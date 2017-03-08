«Бавария» установила рекорд клуба, выйдя в 1/4 финала ЛЧ в шестой раз подряд

«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Бавария», победившая в Мюнхене со счетом 5:1, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир.
»Бавария" установила рекорд клуба, выйдя в 1/4 финала Лиги чемпионов в шестой раз подряд. В предыдущий раз мюнхенцы не сумели дойти до этой стадии в сезоне-2010/11, когда в 1/8 финала уступила «Интеру» (1:0, 2:3).