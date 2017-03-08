«Арсенал» впервые пропустил пять голов на «Эмирейтс»

Лондонский «Арсенал», проиграв «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 1:5, установил новый клубный антирекорд. Впервые команда Арсена Венгера пропустила пять мячей на домашнем стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». В последний раз столь крупное домашнее поражение «канониры» терпели на «Хайбери» в далёком 1998 году от «Челси» в Кубке лиги — 0:5.
Любопытно, что все голы мюнхенская команда забила во втором тайме. Отличились Роберт Левандовски, Арьен Роббен, Дуглас Коста и дважды Артуро Видаль. Общий счёт противостояния – 10:2 в пользу немцев.
Стадион «Эмирейтс» был открыт летом 2006 года. Это третья по величине арена Англии после «Уэмбли» в Лондоне и «Олд Траффорд» в Манчестере.