«Арсенал» — первый клуб, вылетевший в 1/8 финала Лиги чемпионов семь раз подряд

«Бавария» разгромила «Арсенал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
Дома мюнхенский клуб победил с тем же счётом и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Арсенал» покинул турнир.
«Арсенал» стал первым клубом за всю историю Лиги чемпионов, который завершил борьбу на стадии 1/8 финала турнира в семи сезонах подряд.
В сезоне-2009/10 «канониры» прошли «Порту» в 1/8 финала (1:2, 5:0), но уступили «Барселоне» в следующем раунде (2:2, 1:4).