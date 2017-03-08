Райт: сейчас худший период в истории «Арсенала». Похоже, что-то подходит к концу

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поделился впечатлениями от разгрома в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. В первой игре «канониры» также уступили 1:5.
«Первая игра расстроила сильнее, чем эта. Я думаю, что ребята неплохо потрудились. Это печальный день, потому что мы снова вылетели в 1/8 финала ЛЧ. Мы переживаем худший период в нашей истории.
«Арсеналу» потребуется какое-то монументальное усилие с точки зрения стремления и решимости игроков, чтобы измениться. Такое ощущение, что что-то подходит к концу», — сказал Райт в эфире BT Sport.