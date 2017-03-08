С. Рамос: хотел помочь «Реалу» голами в это непростое время

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 30-летний футболист отметился в этой встрече одним голом, а также стал непосредственным участником эпизода, в котором Дрис Мертенс забил в свои ворота. «Сливочные» выиграли противостояние со счётом 6:2.
«Это моя сотая игра в Лиге чемпионов, и я хотел помочь команде голами в это непростое время. Нам было тяжело, но вместе мы смогли пробиться в следующий раунд. Если бы мы знали волшебную формулу, всё было бы куда проще. Но порой не всё получается так, как ты хочешь. Конечно, нам нужно перестать ошибаться. И всё же я доволен выходом команды в следующий раунд», — приводит слова Рамоса пресс-служба УЕФА.
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