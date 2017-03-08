Венгер: «Арсенал» сыграл с «Баварией» именно так, как хотел

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Считаю, мы смогли показать именно тот футбол, на который рассчитывали. Команда действовала очень быстро, оказывала давление на „Баварию“. В некоторых моментах нам не везло, и порой судья также был не на нашей стороне. К примеру, на Уолкотте был очевидный пенальти, Левандовски находился в офсайде… Трудно переварить случившееся. Ребята очень старались и показывали качественную игру. Когда у тебя удаляют футболиста и нужно забивать четыре гола, игроки теряют веру в себя и начинают считать эту миссию невыполнимой», — цитирует Венгера пресс-служба УЕФА.