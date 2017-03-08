Зидан: не считаю, что «Реалу» повезло в матче с «Наполи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В первом тайме нашей команде было непросто, мы не сразу нащупали свою игру, тогда как «Наполи» это удалось. Однако „Реал“ смог сдержать прессинг соперника и выровнять положение. Не считаю, что нам повезло и в футболе вообще нет такого понятия, как удача. Счёт 3:1 говорит сам за себя, и мы показали свой класс, пусть и испытывали трудности в определённые моменты», — цитирует Зидана Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.