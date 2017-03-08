Венгер: жаль тех, кто потратил деньги на просмотр матча «Арсенал» — «Бавария»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Баварии» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что ему жаль болельщиков, потративших деньги на просмотр этой встречи.
«Считаю, что клуб находится в прекрасной форме. Это временные сложности. Когда видишь такое судейство, как в матче с „Баварией“, тебя переполняет ярость. Жалко людей, которые отдали большие деньги, чтобы посмотреть этот матч. Если бы мы забили второй мяч, ещё неизвестно, как бы на это отреагировала „Бавария“. Перенесём этот дух на следующий матч», — сказал Венгер в интервью BT Sport.