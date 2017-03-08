Сарри: «Наполи» доминировал над лучшей командой мира на протяжении 55 минут

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) и вылет неаполитанцев из турнира. В первом тайме Дрис Мертенс открыл счёт за «Наполи». В начале второй половины игры Серхио Рамос восстановил равенство, переиграв Рауля Альбиоля при подаче с углового, а на 57-й минуте капитан «сливочных» попал мячом в Мертенса, от которого снаряд полетел в створ. Точку в матче поставил Альваро Мората.
«Рамос — игрок мирового уровня, особенно в ситуациях, подобных тем, что были сегодня. Он забивает по 7-8 таких голов за сезон. Первые 55 минут мы отыграли очень хорошо. Но чтобы сохранить такой темп, нужно было больше старания. Кроме того, эти два гола надломили нас. После них мы потеряли шанс пройти дальше.
Нам начало казаться, что мы не так далеки от цели, потому что мы доминировали над лучшей командой мира на протяжении 55 минут. Если мы сможем улучшить свою игру, стать более сильными в физическом плане, мы станем конкурентоспособными на этом уровне. У нас молодая команда, и у неё светлое будущее.
«Реал» — очень сильный соперник. Чтобы повести со счётом 2:0, который устраивал «Наполи», нам немного не хватило везения. Если анализировать исключительно игру, забыв о результате, то у нас есть основания с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Сарри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.