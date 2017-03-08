Серхио Рамос признан лучшим игроком матча «Наполи» — «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 3:1 в пользу «сливочных».
В начале второй половины игры Рамос сравнял счёт в матче, переиграв Рауля Альбиоля при подаче с углового, а на 57-й минуте капитан «сливочных» забил победный гол, попав мячом в Мертенса, от которого снаряд полетел в створ ворот неаполитанцев.
Таким образом, «Реал» выиграл противостояние с общим счётом 6:2.
Видео гола Рамоса доступно в «Твиттере».