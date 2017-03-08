Карвахаль: в перерыве Зидан сказал, что «Реал» должен изменить настрой

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочные» выиграли противостояние с общим счётом 6:2 и вышли в четвертьфинал турнира.
«Наполи» прессинговал нас, а мы неверно читали игру. Но мы собрались, стали лучше читать игру и добились результата. В перерыве Зидан сказал нам, что мы должны изменить настрой и прибавить в скорости. Именно так мы и сделали", — приводит слова Карвахаля пресс-служба УЕФА.