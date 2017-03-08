Анчелотти: в головах игроков «Баварии» сидела мысль о том, что у нас есть запас

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (5:1).
«Игра была тяжёлой до того момента, когда мы реализовали пенальти. У нас возникали проблемы с закрытием зон, мы оставляли слишком много пространства для игроков „Арсенала“ в обороне. Соперник оказывал давление, как мы и ожидали. Нам следовало лучше контролировать мяч, и то, как мы им распоряжались, тоже оставляло желать лучшего. Трудно сохранять концентрацию, когда в первом матче выигрываешь со счётом 5:1. Говорили об этом перед ответной игрой, но в голове всё равно сидит мысль, что запас очень большой.
Наши шансы на победу в Лиге чемпионов? У нас конкурентоспособная команда, однако в этом турнире всё решают мелкие детали. В игре с „Арсеналом“ поначалу нам приходилось нелегко, но затем был пенальти, у соперника удалили игрока — и тогда исход стал ясен. Сложно сказать, что будет дальше, но мы уверены в себе и готовы бороться», — приводит слова Анчелотти ESPN FC.