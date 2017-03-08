Мертенс объяснил празднование гола «Роме» в стиле собачки, справляющей нужду

«Хочу извиниться перед римскими болельщиками, если они плохо обо мне подумали. Но у меня есть собака дома, и я просто люблю собак. Я вспомнил о том, как праздновал гол нигериец Джордж Финиди, и мне в голову пришла такая же идея. Я не хотел никого обидеть», — приводит слова Мертенса Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
На чемпионате мира 1994 года игрок сборной Нигерии Джордж Финиди отпраздновал гол в ворота Греции аналогичным способом.
Видео празднования Мертенса можно посмотреть в «Твиттере».