Рейна: поддержку болельщиков «Наполи» сегодня видел весь мир

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
«Первый тайм получился именно таким, каким мы его себе представляли. К сожалению, мы проиграли матч из-за стандартов. Против Рамоса очень сложно защищаться при стандартах.
Мы очень быстро пропустили второй гол, после него нам было сложно вернуться в игру. Но мы довольны этой игрой, потому что подарили нашим болельщикам мечту. Сегодня их поддержку видел весь мир. Это подарок для нашего города и фанатов. А нам нужно продолжать работать, чтобы „Наполи“ стал ещё сильнее», – приводит слова Рейны Football Italia.