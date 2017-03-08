С. Рамос пожелал «Барселоне» поражения в борьбе с «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос очень надеется на то, что «Барселона» не сможет выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике в первом матче 1/8 финала турнира проиграли на выезде «ПСЖ» с крупным счётом 0:4.
«Я буду спать спокойнее, если «Барселона» проиграет и не выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом случае я буду более доволен», — приводит слова Рамоса Marca.
Рамос и ранее не скрывал, что всегда желает каталонской команде неудач.
Ответная игра между сине-гранатовыми и парижским клубом состоится 8 марта.