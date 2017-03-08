Стевенс: Вайнцирль должен продолжать работать в «Шальке-04»

Бывший главный тренер «Шальке-04» Хуб Стевенс выступил в защиту нынешнего наставника команды Маркуса Вайнцирля и спортивного директора гельзенкирхенского клуба Кристиана Хайделя. Стевенс считает, что оба справляются со своими обязанностями неплохо.
«У Вайнцирля и Хайделя есть план. Я знаю их мысли и могу сказать, что они продуктивны. Они не позволяют свести себя с ума. Вайнцирль должен продолжать работать в «Шальке» и сохранять спокойствие. То же самое относится и к Хайделю», — цитирует Стевенса интернет-издание Sport1.
По итогам 23 туров Бундеслиги «Шальке-04» с 27 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.