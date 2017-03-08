Луис Энрике призвал болельщиков быть гипергорячими и помочь «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» очень надеется на болельщиков каталонского клуба. В первой игре на выезде сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 0:4.
«В каждом матче чрезвычайно важно уметь сдерживать эмоциии. В намного большей степени мои слова относятся к предстоящей игре. Но они относятся к команде, а не к болельщикам. Нам ни в коем случае не нужны спокойные болельщики на стадионе. Они должны быть гипергорячими и бушующими страстью. Правда, я не думаю, что «Камп Ноу» должен быть адом наподобие стадиона «Ливерпуля». Это не стиль болельщиков «Барселоны». Но они должны быть дополнительным давлением на соперника», — цитирует Луиса Энрике испанское интернет-издание Sport.
Ответная игра между сине-гранатовыми и парижским клубом состоится 8 марта.