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Зидан: не согласен, что Бэйл и Роналду не помогали обороне «Реала»

8 марта 2017, среда. 07:43. Футбол
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой полузащитника Гарета Бэйла и нападающего Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Подопечные французского специалиста победили со счётом 3:1 и вышли в четвертьфинал турнира. При этом Роналду и Бэйл голами не отличились.

«Не согласен с тем, что Бэйл и Роналду не помогали обороне «Реала». Роналду на своём фланге отходил назад. А то, что дебют матча нам не удался, является проблемой всех. Роналду и Бэйл помогали защите», — приводит слова Зидана Marca.

В перерыве игры Роналду раскритиковал партнёров по команде за их действия в обороне.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Зинедин Зидан Криштиану Роналду
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