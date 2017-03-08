Зидан: не согласен, что Бэйл и Роналду не помогали обороне «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой полузащитника Гарета Бэйла и нападающего Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Подопечные французского специалиста победили со счётом 3:1 и вышли в четвертьфинал турнира. При этом Роналду и Бэйл голами не отличились.
«Не согласен с тем, что Бэйл и Роналду не помогали обороне «Реала». Роналду на своём фланге отходил назад. А то, что дебют матча нам не удался, является проблемой всех. Роналду и Бэйл помогали защите», — приводит слова Зидана Marca.
В перерыве игры Роналду раскритиковал партнёров по команде за их действия в обороне.