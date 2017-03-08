«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовского

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, сообщает The Independent.
Согласно информации источника, португальский специалист обратил внимание на футболиста сборной Польши после того, как стало ясно, что форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн останется в своём нынешнем клубе и не перейдёт в стан манкунианцев.
Агент Левандовского Майк Бартель в свою очередь написал в социальной сети «Твиттер»: «Ни один футболист высшего класса ни в одном месте не станет планом В».
Руководство немецкого гранда ранее неоднократно сообщало, что не выставляет Левандовского на трансфер.