Альбиоль: нейтрализовать Серхио Рамоса – чрезвычайно сложная задача

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль отдал должное своему коллеге из мадридского «Реала» Серхио Рамосу. Рамос стал автором одного гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами. Кроме того, после его удара головой мяч попал в полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и влетел в ворота неаполитанцев. Сама игра закончилась победой испанского гранда со счётом 3:1 и его выходом в четвертьфинал.
«Рамос? Достаточно обратить внимание на его статистику. Нейтрализовать его – чрезвычайно сложная задача. Он отлично играет головой и является одним из лучших в мире в этом аспекте», — цитирует Альбиоля AS.