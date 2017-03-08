Болельщики «МЮ» смогут получить юридическую помощь в Ростове 9 марта

Посол ФИФА Виктория Лопырёва рассказала «Чемпионату» о деятельности колл-центров для болельщиков «Манчестер Юнайтед» и российских фанатов на матче 1/8 финала Лиги Европы между ФК «Ростов» и манкунианцами, который состоится в Ростове 9 марта.
«Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта «Стадион – наш общий дом» для болельщиков «Манчестер Юнайтед», прибывающих в наш замечательный город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки. РФПЛ и её юридический партнёр «Европейский юридический центр» любезно ответили на моё обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение высококвалифицированной юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59 часов: +7 (499) 215-20-14 (для болельщиков «Манчестер Юнайтед»); 8 (800) 333-09-01 (для болельщиков «Ростова»).
Я благодарна РФПЛ и её юридическому партнёру за поддержку и организацию колл-центра для болельщиков «Манчестера» и за колл-центр для российских болельщиков, который уже осуществляет свою деятельность», — сказала Лопырёва.