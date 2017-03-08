К. Навас: прогрессировать в «Реале» могут не только Роналду, Бэйл и Бензема

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал критику, которая в последнее время звучит в адрес нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также полузащитника Гарета Бэйла.
«Прогрессировать в «Реале» могут не только Роналду, Бэйл и Бензема. Вся команда может делать это. Выходя на поле, мы думаем о том, чтобы играть достойно и не проваливаться. Мы верим, что всегда можно усовершенствовать игру», — цитирует Наваса AS.
Ранее приводились слова Бензема о том, что после трудных матчей всегда критикуют его, Роналду и Бэйла.