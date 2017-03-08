Хаби Алонсо: не исключаю, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, защищающий ныне цвета мюнхенской «Баварии», поделился мнением о шансах «Барселоны» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира каталонская команда на выезде потерпела поражение от «ПСЖ» со счётом 0:4.
«Я бы не исключил выход «Барселоны» в четвертьфинал. Перед командой стоит очень сложная задача, но я не исключаю, что она решит её успешно», — цитирует Алонсо Marca.
Относительно своей команды Алонсо сказал: «Считаю, что эта «Бавария» очень похожа на команду образца последних лет. Не знаю, чего мы сможем добиться, но мы определённо конкурентоспособны».