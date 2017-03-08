«Краснодар» аннулирует билеты, выложенные на досках объявлений для перепродажи

«Краснодар» обратился к болельщикам, сообщив, что аннулирует все билеты, которые были выложены на различных досках объявлений с целью перепродажи. Клуб призвал приобретать билеты только в официальных кассах стадиона.
«Уважаемые болельщики! Обращаем ваше внимание на то, что все билеты, выложенные с целью перепродажи на «Авито» и других досках объявлений, будут аннулированы и возвращены в свободную продажу. Убедительная просьба не пользоваться услугами перекупщиков, а приобретать билеты в официальных кассах стадиона ФК «Краснодар», — говорится на официальном сайте „быков“.