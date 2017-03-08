Экс-помощник ван Гала: я руководил всем тренировочным процессом в «МЮ»

Бывший помощник Луи ван Гала в «Манчестер Юнайтед» Альберт Стейвенберг рассказал, как ему работалось в манкунианском клубе под руководством голландского специалиста.
«Роль, которую мне доверил ван Гал в «МЮ», была уникальной. Он доверял мне полностью. Я проводил тренировки с первой командой перед матчами, вся ответственность была на мне. Говорил с командой перед играми и с отдельными футболистами после матчей.
Луи дал мне возможность развиваться на самом высоком уровне. Он добился многого в футболе и может судить о том, есть у вас нужные тренерские качества или нет. Ван Гал позвал меня в «МЮ», когда я руководил молодёжной сборной Нидерландов. Считаю это главным комплиментом», — цитирует Стейвенберга Mirror.
Ныне Альберт Стейвенберг работает с «Генком», который вывел в 1/8 финала Лиги Европы.