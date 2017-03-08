«ПСЖ» летом постарается приобрести Иско

Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу интересов «ПСЖ». По информации L’Equipe, летом парижане намерены сделать мадридцам предложение.
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери высоко ценит универсальность полузащитника, который выступает за «Реал» с 2013 года. Представители игрока, которому в следующем месяце исполнится 25 лет, недавно встретились с руководством парижан, чтобы обсудить возможный трансфер грядущим летом.
В нынешнем сезоне Иско принял участие в 28 официальных матчах за «Реал», забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт с мадридцами действует до лета 2018 года.