Мюллер: стану игроком Бундеслиги с наибольшим количеством голевых пасов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что его не очень огорчает голевая «засуха» в нынешнем сезоне: у футболиста сборной Германии сбился прицел: по итогам 23 туров Бундеслиги он принял участие в 20 матчах, отметившись лишь 1 голом. Кроме того, Мюллер выдал 9 результативных передач.
«Если дела с голами будут складываться плохо, то тогда я стану игроком Бундеслиги с наибольшим количеством голевых пасов», — приводит слова Мюллера Spox.
Ранее главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти отмечал, что статистика Мюллера не вызывает у него беспокойства.