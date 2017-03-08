Кэхилл: «Челси» уже терял очки на финише сезона, так что расслабляться рано

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне. За 11 туров до конца английской Премьер-лиги лондонцы лидируют в чемпионате и опережают ближайшего преследователя «Тоттенхэм Хотспур» на 10 очков.
«Челси» заслуженно занимает первое место. Мы всегда играем на победу и стараемся не пропустить. Но пока ничего не кончено. Нас ждёт напряжённый месяц. Стараемся не слушать, что говорят вокруг, а делаем свою работу.
Когда мы два года назад выиграли чемпионат, то опережали «Манчестер Сити» на восемь очков, а завершили сезон на одном уровне по разнице мячей. Так что в «Челси» знают, как можно потерять очки на финише сезона. Именно поэтому мы должны оставаться сосредоточенными. Если продолжим играть в том же духе, то всё будет в порядке», — цитирует Кэхилла пресс-служба «Челси».