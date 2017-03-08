Л. Суарес: не люблю принимать решения, я очень застенчивый человек

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», что он не любит носить капитанскую повязку, как это было в «Ливерпуле», потому что, по его словам, он очень застенчивый человек.
«Я люблю быть в массе всех игроков команды. Всегда готов помочь товарищам, но принимать решения я не люблю. Мне было тяжело, когда я был капитаном „Ливерпуля“. Многие люди могут даже не поверить, но я на самом деле очень застенчивый человек», — цитирует форварда France Football.