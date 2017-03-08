Хавбек ЦСКА Кучаев: недоволен, что дошли лишь до 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

Полузащитник юношеской команды ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал вылет команды из Юношеской лиги УЕФА. В четвертьфинале «армейцы» уступили сверстникам из «Бенфики» (0:2).
«Думаю, нам не хватило агрессии в атаке. Мы неплохо держали мяч, переходили из обороны в середину поля тоже неплохо. Но не хватило обостряющего паса, чтобы выйти к вратарю соперника и хотя бы опасно пробить по воротам. Я не особо доволен, что дошли лишь до четвертьфинала, хотелось большего, тем более мы неплохо смотрелись на фоне «Бенфики». Но результат обернулся к нам не лицом, а другой стороной», — цитирует Кучаева пресс-служба ЦСКА.