«Челси» планирует продлить контракт с Матичем

«Челси» собирается приступить к переговорам с полузащитником Неманьей Матичем по поводу нового контракта. Как сообщает Mirror, 28-летний футболист является важным игроком для Антонио Конте, который продолжает рассчитывать на серба.
Отмечается, что лондонский клуб готов предложить Матичу новое соглашение на улучшенных условиях. Несмотря на это, Конте хотел бы видеть в «Челси» ещё двух новых футболистов в среднюю линию.
В текущем сезоне Матич провёл в чемпионате Англии 26 матчей и сделал шесть голевых передач.