Карвахаль не хочет встречаться с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль остался очень доволен игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». Играя на выезде, испанский гранд обыграл неаполитанцев со счётом 3:1 и завоевал путёвку в четвертьфинал.
«Играя так, мы можем выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Карвахаля Marca.
Отвечая на вопрос о том, хотел бы он в четвертьфинале турнира встретиться с мюнхенской «Баварией», Карвахаль сказал: «Они не хотят играть с нами, и мы также не хотели бы встретиться с ними».