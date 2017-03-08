Гвардиола: Зане нужно время. Он может совершенствоваться и развиваться в «МС»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о выступлении полузащитника Лероя Зане, который летом прошлого года перешёл в английский клуб из «Шальке» за € 50 млн.
«Лерою нужно время. Английские футболисты Стерлинг и Стоунс помогли ему адаптироваться. Он играет хорошо, но всё равно есть куда расти. Так что он может совершенствоваться и развиваться.
Мы не можем требовать от 21-летнего игрока то, что он уже делает сейчас. Иногда в течение 90 минут игры он выпадает и растворяется на общем фоне. Но мне нравится работать с молодыми игроками. Вы всегда можете представить себе, на что способен футболист и что он может улучшить в ближайшие несколько лет», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.